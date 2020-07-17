В Барнауле отец и сын подделали алкоголь на 100 млн рублей

В Барнауле судят отца и сына, которые организовали подпольное производство алкоголя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным следствия, с мая 2014 года по август 2018 года обвиняемые производили контрафакт под брендами популярных торговых марок коньяка, виски, водки, вин и шампанского. Алкоголь маркировали фальшивыми этикетками и хранили в арендованных гаражах в центре Барнаула. Спиртное реализовывали через торговые точки в регионе.
Всего из незаконного оборота было изъято почти 120 тысяч литров алкогольной продукции на сумму более 97 млн рублей. У обвиняемых арестовали имущество стоимостью свыше 117 млн рублей, оба находятся под подпиской о невыезде.
Комментарии
И какой толк от бесконечной маркировки продукции если мы так и продолжаем есть и пить палёнку?
У обвиняемых арестовали имущество стоимостью свыше 117 млн рублей, оба находятся под подпиской о невыезде.
С "государством" шутки плохи, если кто не "в теме".
Спиртное реализовали через торговые точки в регионе.
изъято почти 120 тысяч литров алкогольной продукции
Если у них только на складах было такое количество, то они имели огромную долю рынка. Даже если это спиртное поделить между всеми барнаульцами, то получится каждому по стакану.
В помещении чистенько,всё аккуратно заштабелировано. Молодцы,"отец и сын"!
Наверно и палёнка не ядовитая у мужичков.
Интересно как это все продавали, как наобманывали систему ЕГАИС.
Как обходили маркировку, которую правительство хочет насадить на ВСЕ товары для полного искоренения контрафакта (а заодно и финансирования контролера маркировки - структуры богатейшего англичанина Усманова, которому будет отходить до триллиона рублей в год)
14:10
- гость -
структуры богатейшего англичанина Усманова
У Усманова жена Виннер, а у неё была подопечной некая гражданка Кабаева. Ну кто бы мог подумать, что там все пере..знакомились.
Винер*
По данным следствия, с мая 2014 года по август 2018 года обвиняемые производили контрафакт
А чем они занимались с августа 2018 по июль 2020? Два года! И почему мы эту новость читаем сегодня, а не в 2018 году?
менты в доле 146 процентов
Бутылку держит Jack Daniels?
17.07.2020 14:10
- гость -
Есть интерес к схеме? Обратитесь,пока их не посадили.
14:39
- гость -
Бутылку держит Jack Daniels?
Конечно. За 3-4 сотки такая продавалась. Как правило в клубах спаивают такой бутор по другой цене. Старая тема, слышал ещё лет пять назад.