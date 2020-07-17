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Новости

В Барнауле отец и сын подделали алкоголь на 100 млн рублей

, ИА "Амител"
У обвиняемых изъяли более 120 тысяч литров контрафакта
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле судят отца и сына, которые организовали подпольное производство алкоголя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным следствия, с мая 2014 года по август 2018 года обвиняемые производили контрафакт под брендами популярных торговых марок коньяка, виски, водки, вин и шампанского. Алкоголь маркировали фальшивыми этикетками и хранили в арендованных гаражах в центре Барнаула. Спиртное реализовывали через торговые точки в регионе.

Всего из незаконного оборота было изъято почти 120 тысяч литров алкогольной продукции на сумму более 97 млн рублей. У обвиняемых арестовали имущество стоимостью свыше 117 млн рублей, оба находятся под подпиской о невыезде.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

17.07.2020 13:57
- гость -

И какой толк от бесконечной маркировки продукции если мы так и продолжаем есть и пить палёнку?

17.07.2020 14:01
- гость -

У обвиняемых арестовали имущество стоимостью свыше 117 млн рублей, оба находятся под подпиской о невыезде.

С "государством" шутки плохи, если кто не "в теме".

17.07.2020 14:04
- гость -

Спиртное реализовали через торговые точки в регионе.
изъято почти 120 тысяч литров алкогольной продукции

Если у них только на складах было такое количество, то они имели огромную долю рынка. Даже если это спиртное поделить между всеми барнаульцами, то получится каждому по стакану.

17.07.2020 14:06
П.Морозов

В помещении чистенько,всё аккуратно заштабелировано. Молодцы,"отец и сын"!
Наверно и палёнка не ядовитая у мужичков.

17.07.2020 14:10
- гость -

Интересно как это все продавали, как наобманывали систему ЕГАИС.
Как обходили маркировку, которую правительство хочет насадить на ВСЕ товары для полного искоренения контрафакта (а заодно и финансирования контролера маркировки - структуры богатейшего англичанина Усманова, которому будет отходить до триллиона рублей в год)

17.07.2020 14:15
- гость -

14:10
- гость -
структуры богатейшего англичанина Усманова

У Усманова жена Виннер, а у неё была подопечной некая гражданка Кабаева. Ну кто бы мог подумать, что там все пере..знакомились.

17.07.2020 14:15
- гость -

Винер*

17.07.2020 14:23
- гость -

По данным следствия, с мая 2014 года по август 2018 года обвиняемые производили контрафакт

А чем они занимались с августа 2018 по июль 2020? Два года! И почему мы эту новость читаем сегодня, а не в 2018 году?

17.07.2020 14:27
- гость -

менты в доле 146 процентов

17.07.2020 14:39
- гость -

Бутылку держит Jack Daniels?

17.07.2020 14:43
Потёмкин

17.07.2020 14:10
- гость -
Есть интерес к схеме? Обратитесь,пока их не посадили.

17.07.2020 14:44
- гость -

14:39
- гость -
Бутылку держит Jack Daniels?

Конечно. За 3-4 сотки такая продавалась. Как правило в клубах спаивают такой бутор по другой цене. Старая тема, слышал ещё лет пять назад.

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