Пьяный барнаулец домогался до девочки на детской площадке

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Барнаула. Мужчину обвиняют в развратных действиях, то есть совершении развратных действий без применения насилия, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, сообщили в СК.
Установлено, что в мае 2020 года в вечернее время обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения совершил развратные действия в отношении девочки, которой на тот момент не было 14 лет. Все это произошло на одной из детских площадок города.
Свою вину мужчина признал в полном объеме. Теперь уголовное дело в отношении него рассмотрит суд.
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