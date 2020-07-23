На четырех улицах поселка Затон в Барнауле положат новый асфальт

В барнаульском поселке Затон приступили к асфальтированию дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-центр мэрии.
Новое дорожное полотно проложат на улицах Лоцманская, Озерная, переулках Почтовый и Водников. На этой неделе бригада МБУ "Автодорстрой" укладывает нижний слой горячего асфальтобетона, продолжает расширять проезжую часть и обустраивать основание дорог из щебня.
Общая площадь ремонта в поселке составит 14,5 тысячи квадратных метров. Дорожники установят бортовые камни на локальных участках, починят места примыканий, парковок и остановок, восстановят тротуары и отсыпят обочины щебенкой.
Дорожные службы призывают водителей быть внимательными и осторожными на участках ремонта, заранее планируя пути объезда.
Комментарии
сойдет по весне с водой
Воды не будет.