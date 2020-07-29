Мошенники предложили алтайской пенсионерке компенсацию за лекарства и обманули ее

63-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что некоторое время назад покупала в интернете лекарственные препараты.
Позднее ей на телефон поступил звонок, мошенник представился сотрудником одного из надзорных органов. Он сообщил, что препарат признан неэффективным, а женщине положена компенсация.
Пенсионерку соединили с "представителем банка", который сказал, что для получения средств женщина должна перечислить на определенный счет более 26 тысяч рублей. Затем у нее запросили перевод в размере 60 тысяч. Когда мошенники в третий раз попытались получить деньги, горожанка заподозрила неладное.
Возбуждено уголовное дело, сообщают в региональном МВД. Злоумышленников ищут.
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