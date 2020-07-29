В Барнауле на Лесном тракте загорелся "КамАЗ"

В Барнауле на Лесном тракте в районе завода "Ротор" загорелся КамАЗ, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
По словам очевидца, водители помогли оперативно ликвидировать пожар, благодаря чему полного сгорания автомобиля удалось избежать.
Как ранее сообщил amic.ru, 16 июня на трассе Ребриха – Мамонтово загорелся внедорожник Nissan. Пожар произошел посреди трассы, попытки водителя и очевидцев потушить пламя своими силами не увенчались успехом – из пяти огнетушителей сработал только один. К моменту прибытия пожарных автомобиль полностью выгорел. Люди в этом инциденте не пострадали.
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