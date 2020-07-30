Ученики центра профориентации получили уникальные рабочие тетради

"Ростелеком" подготовил рабочие тетради по курсу "Выбор профессии" для учеников Центра стратегического планирования и карьеры "Бутакова и партнеры" в Барнауле. В тетради рассказано о профессиях XXI века, а также о том, что такое цифровая экономика, виртуальная реальность и большие данные.
"Мы с большой благодарностью приняли такие качественные, объемные тетради. Яркий, красивый материал позволяет лучше усваивать информацию и легко считывать нужные эмоции в заданиях. Надеемся, что после пандемии наши ученики смогут попасть на экскурсию в офис "Ростелекома" и посмотреть изнутри, как работает предприятие отрасли телекоммуникаций", – сообщила директор центра Наталья Бутакова.
Оператор представил в тетрадях образовательный онлайн-сервис "Ростелеком Лицей"*: упражнения и игры на знание профессий, креативность, эмоциональный интеллект и критическое мышление, а также полезные ссылки и многое другое для помощи в выборе профессии. Тетрадь открывает цитата Илона Маска о поиске любимого дела, а также правила жизни и работы от известных российских и мировых компаний.
Это не первый опыт сотрудничества оператора с учебными учреждениями. В начале года "Ростелеком" предложил учащимся бизнес-школы для подростков "Поколение Z" рабочие тетради с мотивациями от успешных людей и бизнес-компаний, разработал дизайн и напечатал тираж "Дневника успеваемости" для языкового центра "ИМКА Прайм". Весной этого года провайдер впервые совместно с центром "Бутакова и партнеры" изготовил рабочие тетради для слушателей курсов, а в конце июля напечатал для них еще одну партию.
"Мы заинтересованы в том, чтобы в нашу компанию шел постоянный приток молодых ИТ-специалистов, инженеров и менеджеров. Поэтому поддерживаем образовательные центры, которые помогают школьникам в выборе будущей профессии", – сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.
*Образовательный онлайн-сервис рассчитан на школьников 1-11 классов, для которых оператор собрал видеоуроки с учителями ведущих российских школ, а также тесты и конспекты для закрепления знаний. Контент включает два направления – "Школа" и "Развитие". Первый раздел помогает детям изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам. На страничках раздела "Развитие" школьники узнают о цифровых технологиях, учатся формировать здоровые привычки, развивают логику, память и креативность.
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