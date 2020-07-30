Мошенник едва не украл полмиллиона рублей у 85-летней жительницы Барнаула

В Барнауле полицейские устанавливают личность и местонахождение мошенника, который под видом правоохранителя хотел обмануть 85-летнюю пенсионерку по схеме "ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
"Накануне к правоохранителям обратилась жительница краевой столицы 1934 года рождения. Женщина рассказала о том, что ранним утром ей позвонил неизвестный, представившийся следователем. Злоумышленник сообщил, что ее дочь якобы совершила дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек и чтобы избежать наказания необходимо перевести 500 000 рублей", – сказано в сообщении.
Однако провести горожанку аферисту не удалось. Женщина знала о подобных схемах злоумышленников, прекратила беседу и связалась с дочерью. Та, в свою очередь, рассказала, что ни в какую аварию не попадала.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество".
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