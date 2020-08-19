Жителя Алтайского края осудят за убийство электромонтера "Россетей"

Мужчину, до смерти избившего электромонтера "Россетей", осудят за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Напомним, что в мае 2020 года двое электромонтеров компании "Россети Сибирь" выехали на вызов об отключении электричества в селе Голышево Первомайского района. Как установило следствие, пока рабочие устраняли сбой в электросети, к ним подъехал пьяный местный житель и устроил конфликт с энергетиками. В результате завязалась драка. От полученных травм один пострадавший монтер скончался на месте, а второй получил травмы.
Следователи собрали достаточные доказательства и передали уголовное дело в суд.
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