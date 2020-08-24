Диетолог назвала главное условие полезного завтрака

На завтрак в тарелке должны лежать как углеводы, так и белки. Только при таком условии первый прием пищи можно назвать полезным, рассказала телеканалу "Звезда" эксперт-диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Юлия Чехонина.
"С утра тарелка не должна быть наполнена только одним компонентом, например, кашей, как это принято считать, – пояснила Чехонина. – Должно присутствовать и белковое блюдо тоже".
Она отметила, что человеку необходимы углеводы, как источник энергии, чтобы продуктивно работать весь день.
Однако если не съесть с утра и белок (например, омлет или сырники), то появляется высокий риск недополучить в течение дня его суточную норму, уточнила специалист.
"Если мы недополучим белка за день, то мы получим избыток жира и углеводов – других вариантов нет, – констатировала Чехонина. – А это прямой путь к появлению лишних килограммов".
Ранее amic.ru писал, что яйца станут отличным завтраком для людей, которые мечтают сбросить вес. Главный аргумент экспертов – это наличие в них большого количества белка. Он способствует росту мышечной массы и активирует процессы по сжиганию жира.
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