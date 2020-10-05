Еще один сибирский губернатор вслед за Виктором Томенко заболел COVID-19

Губернатор Омской области Александр Бурков получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

"Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошел тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придется уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно", – написал Бурков.

Глава Омской области попросил людей беречь себя и своих близких, не игнорировать масочный режим и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что на прошлой неделе Бурков был в Белоруссии, где встречался с президентом Александром Лукашенко и посещал различные мероприятия. При этом в стране нет особых ограничений, связанных с COVID-19.

Как ранее сообщил amic.ru, 4 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал новую фотографию из больничной палаты. О заражении Томенко коронавирусом стало известно 22 сентября. Спустя несколько дней у губернатора развилась двусторонняя пневмония, и главу региона перевели с амбулаторного лечения в стационар.