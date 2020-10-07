Вливайся в компанию. В Барнауле ищут сотрудников в новый ресторан

В Барнауле открыли современный ресторан сети "Своя компания". В новое заведение ищут су-шефа, поваров, официантов и курьеров. Сотрудникам предлагают сменный график и соцпакет. Униформа, питание и дорога до дома – за счет работодателя.
"Хороший сервис – это забота. Мы стремимся сделать гостей счастливыми, но доверие к нашим ресторанам начинается с нас самих. С любви наших сотрудников к своему делу, с их стремления помогать друг другу и искреннего желания создавать вокруг себя атмосферу счастья и уюта", – говорят представители компании.
Можно без опыта
Каждого нового сотрудника курирует наставник. Он расскажет главное и всегда придет на помощь. Коллеги тоже всегда готовы помочь в трудных ситуациях.
Корпоративная культура
Компания поддерживает позитивный настрой в команде и проводит мероприятия, о которых захочется рассказать друзьям. Сотрудников ждут игры, мастер-классы, тренинги и спортивные мероприятия.
От кассира до директора
Каждый управляющий работал официантом, а каждый шеф-повар – поваром. Они начинали свою трудовую деятельность с рядовых позиций и достигали престижных должностей.
Доверие и уважение
Это основа любых отношений внутри коллектива, вне зависимости от статуса и срока существования. "Своя компания" доверяет сотрудникам, потому что каждый из них – незаменимое звено одного большого дела.
Подробности о вакансиях можно узнать по телефону: 8-913-020-31-12, а также заполнить анкету на сайте.
Комментарии
Все новой всегда весело начинается, но к сожалению потом скатывается до ниже среднего уровня... Ибо...!
Бред конечно пишут .
Кто-то ещё не понял, что всякого рода забегаловки уже в прошлом?
Самое разумное теперь питаться только дома, готовя только сам себе.
Чтобы никто ничего не надышал и не накашлял в тарелку.
"легко, весело и интересно."
Ясно-понятно. Можете не продолжать. Неоспоримые преимущества.
7.10.2020 09:53
гость
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Объясни ка, че так? Тебе в прошлом не могли накашлять в суп?