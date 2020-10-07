Вливайся в компанию. В Барнауле ищут сотрудников в новый ресторан

В Барнауле открыли современный ресторан сети "Своя компания". В новое заведение ищут су-шефа, поваров, официантов и курьеров. Сотрудникам предлагают сменный график и соцпакет. Униформа, питание и дорога до дома – за счет работодателя.

"Хороший сервис – это забота. Мы стремимся сделать гостей счастливыми, но доверие к нашим ресторанам начинается с нас самих. С любви наших сотрудников к своему делу, с их стремления помогать друг другу и искреннего желания создавать вокруг себя атмосферу счастья и уюта", – говорят представители компании.

Можно без опыта

Каждого нового сотрудника курирует наставник. Он расскажет главное и всегда придет на помощь. Коллеги тоже всегда готовы помочь в трудных ситуациях.

Корпоративная культура

Компания поддерживает позитивный настрой в команде и проводит мероприятия, о которых захочется рассказать друзьям. Сотрудников ждут игры, мастер-классы, тренинги и спортивные мероприятия.

От кассира до директора

Каждый управляющий работал официантом, а каждый шеф-повар – поваром. Они начинали свою трудовую деятельность с рядовых позиций и достигали престижных должностей.

Доверие и уважение

Это основа любых отношений внутри коллектива, вне зависимости от статуса и срока существования. "Своя компания" доверяет сотрудникам, потому что каждый из них – незаменимое звено одного большого дела.

Подробности о вакансиях можно узнать по телефону: 8-913-020-31-12, а также заполнить анкету на сайте.