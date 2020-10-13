В новом свете и формате. В Барнауле открыли офис современных натяжных потолков

Новый офис фабрики натяжных потолков и жалюзи "Милана" работает по адресу пр. Ленина, 116. Это современный офис нового формата, где можно найти не только большой выбор натяжных потолков, но и готовые решения для интерьера. В ассортименте также есть все виды жалюзи и разнообразие светильников и люстр. Компания предлагает современные новинки и индивидуальные дизайнерские проекты на любой вкус.

Каждый клиент найдет свой потолок для спальни, гостиной, ванны или детской благодаря широкому выбору цветов и фактур. Кроме того, покупка будет выгодной, ведь компания имеет собственное производство.

"Милана" существует на рынке натяжных потолков уже более 13 лет. За это время компания открыла 10 филиалов в шести городах – Барнауле, Новосибирске, Красноярске, Кемерове, Новокузнецке, Бийске. Специалисты "Миланы" ежегодно проходят обучение в собственной школе монтажного дела. Профессионалы качественно и быстро выполнят работу любой сложности.

Имея многолетний опыт в области натяжных потолков и собственное производство, компания производит натяжные потолки высокого уровня. "Милана" дает 10 лет гарантии на материалы и два года гарантии на все монтажные работы.

На сегодняшний день фирма имеет крупную дилерскую сеть. Компания выстраивает такие отношения, что официальный дилер получает массу привилегий и отличную базу для развития своего бизнеса. Продукция соответствует всем европейским стандартам, а сотрудничество всегда остается приятным, прибыльным и стабильным.

В честь открытия нового офиса компания запускает акцию: закажи натяжной потолок с кодовым словом "Амик" и получи светильник в подарок. Подробности по телефону: 8 (3852) 52-95-61

Фабрика натяжных потолков и жалюзи "Милана"

Адрес: Барнаул, пр. Ленина, 116

Режим работы: пн-пт – с 9 до 18, сб – с 9 до 13, вс – выходной

Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 93

Режим работы: пн-пт – с 9 до 20, сб – с 9 до 18, вс –с 9 до 16

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