Серьезное ДТП произошло на трассе в пригороде Барнаула. Есть погибшие

Очевидцы в сообществе Barnaul22 рассказали о серьезной аварии на трассе Барнаул – Новосибирск. В результате столкновения погиб как минимум один человек.

Инцидент произошел неподалеку от села Фирсово. УАЗ "буханка" протаранил Ford. Удар пришелся на пассажирскую дверь легкового автомобиля. Обе машины получили серьезные повреждения.

По словам свидетелей ДТП, легковушку отбросило с дороги и рядом с ней лежит тело. Принадлежит оно пассажиру иномарки или водителю УАЗа, пока неизвестно.

На момент публикации официальной информации о происшествии нет. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.