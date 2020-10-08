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Новости

Серьезное ДТП произошло на трассе в пригороде Барнаула. Есть погибшие

, ИА "Амител"
Столкнулись Ford и УАЗ
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Очевидцы в сообществе Barnaul22 рассказали о серьезной аварии на трассе Барнаул – Новосибирск. В результате столкновения погиб как минимум один человек. 

Инцидент произошел неподалеку от села Фирсово. УАЗ "буханка" протаранил Ford. Удар пришелся на пассажирскую дверь легкового автомобиля. Обе машины получили серьезные повреждения. 

По словам свидетелей ДТП, легковушку отбросило с дороги и рядом с ней лежит тело. Принадлежит оно пассажиру иномарки или водителю УАЗа, пока неизвестно. 

На момент публикации официальной информации о происшествии нет. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

8.10.2020 10:44
- гость -

жил, мечтал, а вот уже и нечего не надо.

8.10.2020 11:23
Житель правого берега Оби

возле с. Фирсово, нет трассы Барнаул – Новосибирск.

скорее всего это дорога с. Фирсово- с.Бобровка

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