Кейсы для "прокачки". В Барнауле пройдет бесплатная конференция для предпринимателей

В Барнауле пройдет бесплатная конференция о перспективах развития бизнеса в Алтайском крае. Предприниматели узнают о возможностях продвижения и укрепления своих позиций на рынке. Встречу проведет компания "Алтасиб" 23 октября 2020 года в режиме онлайн.

На конференции вы услышите то, чего не найти в открытом доступе. Не будет отвлеченных примеров и историй успешных мировых брендов: спикеры расскажут о том, что делали и внедряли сами.

Насыщенная программа. На конференции будут обсуждать "горячие" темы о перспективах развития, а также инструменты для "прокачки" и укрепления компании.

Локальные эксперты. Приглашенные спикеры поделятся практическими инструментами выхода на клиентов, маркетинговыми решениями и кейсами, адаптированными именно к Алтайскому краю.

Презентация новой версии "Битрикс24". Вы первыми узнаете о новинках в продукте.

Полезный контент. Вы получите советы, как контролировать работу компании из любой точки мира, узнаете, как эффективно продавать в социальных сетях, поймете, как избежать проблем нецелевого расхода ресурса в продажах.

Ответы на вопросы. Задайте вопросы спикерам и получите индивидуальные советы по ведению бизнеса.

Полную программу конференции можно посмотреть на сайте. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться и пройти по ссылке, которую отправят на e-mail. Начало 23 октября 2020 года в 14:25.

Если у вас есть вопросы, получите дополнительную информацию в компании "Алтасиб" по телефону +7(3852) 555-807 или электронной почте uka@altasib.ru.