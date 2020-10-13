Барнаулец угрожал сжечь автомобиль

40-летний житель Барнаула позвонил в полицию и сообщил правоохранителям, что поджег старую детскую коляску и пригрозил сжечь машину.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель. Как показали результаты медицинского освидетельствования, горожанин был пьян и таким образом хотел привлечь к себе внимание.

В результате полицейские составили на задержанного административный протокол по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.