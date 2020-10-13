В Барнауле задержали закладчика, который прикрывался прогулками с собакой

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали пять человек, которые занимались распространением запрещенных веществ.

По оперативным данным, один из фигурантов – 23-летний житель Краснодарского края, которого отправили в "командировку" из Москвы в Барнаул с оптовой партией наркотиков. Для прикрытия он купил дорогую собаку породы шарпей и, выгуливая пса, делал тайники для дальнейшей продажи.

Полицейские задержали парня и во время обыска на арендованной квартире нашли более 150 граммов синтетического наркотика, а также установили, что вместе с "гастролером" работало еще четыре розничных закладчика. У них правоохранители изъяли порядка 350 граммов запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В настоящее время против пятерых подозреваемых возбудили уголовные дела по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, максимальное наказание по которой – до 20 лет лишения свободы.