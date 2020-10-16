В Барнауле восстанавливают газоны и асфальт в местах, где проходил ремонт теплосетей

Сибирская генерирующая компания в 2020 году потратила на ремонт теплосетей в Барнауле более 96 млн рублей. В эту сумму заложено и благоустройство мест после выполнения всех работ на трубопроводах.

Всего ремонт прошел на 59 участках. После этого СГК восстановила почти 44 тыс. квадратных метров асфальта и 30 тыс. квадратных метров газонов. При этом, как сообщили amic.ru в пресс-службе компании, работы еще не завершены: часть из них запланированы на 17 и 19 октября.

Если у жителей города остались вопросы по облагораживанию территорий, их можно задать по телефону диспетчерской СГК в Барнауле: 8 (3852) 59-97-15 или в аккаунтах компании в социальных сетях.