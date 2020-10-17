Трехкилометровую пробку зафиксировали на выезде из Барнаула

Водители пожаловались на огромную пробку на Змеиногорском тракте, сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
По словам одного из автолюбителей, транспортный затор растянулся от кафе "У Григорича" до светофора, установленного у поворота на поселок Южный. Длина этого отрезка составляет около трех километров.
Стоит отметить, что к моменту публикации движение транспорта нормализовалось. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", в настоящее время серьезных пробок на указанном участке нет.
Комментарии
С этим светофором на Южный, пробка бывает со всех сторон, нет калибровки по потокам транспорта.
17.10.2020 13:26
Гость
Без светофора выехать на трассу со школы садоводов в город было, не рискую, не реально. При этом раньше была пробка на Южном тракте из-за того, что все ехали через него в город. Так-то перекресток на школе садоводов - это перекресток между международной трассой на Бишкек (через Казахстан) и городом - центром региона.
Там отлично размечено. СВЕТОФОР НЕ НУЖЕН.
17.10.2020 14:24
- гость -
Так говоришь, потому что прямо ездишь, а попробуй летом влево на Змеиногорский выехать.
Светофор там очень нужен, я на своём стареньком москвиче постоянно не могу выехать со школы садоводов на трассу в сторону города
17.10.2020 13:43
- гость -
Основная причина пробки на Южном тракте - маленький карман для движения прямо. Пока 3-4 машины успевают проехать налево, следующие, кому нужно на Лесной тракт подпирают тех, кому нужно на Змеиногорский. И вот, вместо того, чтобы удлинить правый ряд, какой-то "умник" додумался влепить там остановочную площадку без кармана. Такое ощущение, что долго думали чем бы ещё позлить водителей. Благо, пассажиров там бывает мало.
Россия... Тут только хорошо воруют... И спросите мэра как же так получилось, что из бюджета заплатили 2 миллиарда рублей за ремонт участка Попова, но денег не хватило поставить урны на остановках?
позлить водителей - места не хватит на всех, вместо количества автолюбителей пора браться за качество, ни каких ведер на дорогах. налоги. и образование для вождения, а не "права"
сделали вместо развязки убогий перекресток, а потом кольцевое движение воткнули