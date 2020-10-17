Трехкилометровую пробку зафиксировали на выезде из Барнаула

Водители пожаловались на огромную пробку на Змеиногорском тракте, сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

По словам одного из автолюбителей, транспортный затор растянулся от кафе "У Григорича" до светофора, установленного у поворота на поселок Южный. Длина этого отрезка составляет около трех километров.

Стоит отметить, что к моменту публикации движение транспорта нормализовалось. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", в настоящее время серьезных пробок на указанном участке нет.