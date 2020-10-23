Навыки лидера. Эксперты рассказали барнаульцам, как зарабатывать больше

Машинисты и монтажники – одни из самых высокооплачиваемых профессий в Барнауле. А самую большую зарплату – 99 300 рублей – в краевой столице обещают повару-бригадиру. Такие данные приводит система поиска вакансий "ГородРабот.ру" за октябрь 2020 года. В целом рейтинг самых высокооплачиваемых профессий и должностей в Барнауле выглядит так:
- геодезист ‒ средняя зарплата по городу 80 000 рублей;
- монтажник трубопроводов ‒ 80 700 рублей;
- машинист катка ‒ 83 200 рублей;
- директор производства ‒ 83 300 рублей;
- машинист бульдозера ‒ 86 000 рублей;
- коммерческий директор ‒ 87 700 рублей;
- повар-бригадир ‒ 99 300 рублей.
Портал "ГородРабот.ру" также назвал навыки, которые помогут зарабатывать больше, даже если ты рядовой менеджер.
Креативность
Молодых сотрудников ценят за оригинальные идеи, ведь не каждый может создать что-то новое. Если не хватает креативности ‒ начни ее развивать: рисуй, сочиняй музыку и читай по сто страниц в день.
Расстановка приоритетов
Если ты всегда знаешь, к какому заданию нужно приступить сейчас, а что можно отложить на потом, ‒ поздравляем, ты умеешь расставлять приоритеты. Это умение важно для любой команды, чтобы в задачах был порядок, а дедлайны не "горели".
Постоянное развитие
Никогда не переставай совершенствоваться в профессии. Если не посещать курсы, забросить семинары и не общаться с опытными коллегами – тебя быстро опередят.
Владение иностранными языками
Знание английского ценит любой работодатель. А иногда владение немецким, арабским или китайским станет решающим преимуществом.
Опыт
Не думай, что поработав полгода в компании, можно сразу искать что-то лучшее. Опыт ‒ это важно. Чаще всего работодатели ищут сотрудников с трехлетним стажем. Если тебя взяли без опыта ‒ не стоит уходить в первый же год: работай и закрепляй знания.
Кстати, прямо сейчас на сайте более 11 тысяч вакансий в Барнауле. "ГородРабот.ру" собирает вакансии из 150 источников, в том числе с hh.ru, Avito, SuperJob и "Труд.всем".
Комментарии
В целом рейтинг самых высокооплачиваемых профессий и должностей в Барнауле выглядит так:
машинист катка ‒ 83 200 рублей;
Да, да. Вот сейчас снег выпадет и машинист катка будет по 83200 получать. Врите дальше.
Если человек китайским владеет, то ему наверное, не очень нужен работодатель...
Креативный менеджер клининговой компании составит экибану из туалетной бумаги...
Господи, какой бред...
Неасилил всё. Немного почитал. Не ну а чо, так то здраво всё написано.