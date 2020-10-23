В двух районах Барнаула завершили асфальтирование дворов

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

В Ленинском и Индустриальном районах Барнаула в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" завершили асфальтирование дворов, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отмечается, в Ленинском районе работы прошли по следующим адресам: ул. Антона Петрова, 164, ул. Георгия Исакова, 187 и 232, ул. Островского, 4 и 31, ул. Попова, 26 и 76, ул. Юрина, 206/1, 206/2, 243 и 247, ул. Кавалерийская, 1, ул. Солнечная Поляна, 9. Помимо асфальтирования, в 12 дворах подрядчик поставил скамьи и урны, а также установил малые архитектурные формы на восьми детских площадках.

В Индустриальном районе краевого центра укладку асфальта закончили во дворах по ул. Георгиева, 3,6,8 и 34, ул. Попова, 117, Павловскому тракту, 138, ул. 50 лет СССР, 14, ул. Панфиловцев, 35 и ул. Малахова, 107. В этих местах рабочие сделали тротуары, бордюры и места для парковки, а также починили площадки перед входами в подъезды. Вскоре подрядчик обновит и детские площадки.

"По нацпроекту в 2020 году в Индустриальном районе благоустраивают 28 дворов. Асфальтирование на сегодня сделано по всем адресам. Ремонт в полном объеме завершен на 11 объектах: ул. Сухэ-Батора, 12, Попова, 117, 186, ул. Взлетной, 14, ул. Шумакова, 40, 58, ул. 50 лет СССР, 20, 22, 24, Павловскому тракту, 281", — рассказали в мэрии.