16-летнюю школьницу подозревают в продаже наркотиков на Алтае

16-летнюю жительницу Республики Алтай подозревают в сбыте наркотиков через интернет. При себе у девочки обнаружили около двух граммов запрещенного вещества, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.
По данным правоохранителей, 9 сентября 2020 года девочка вместе с двумя другими несовершеннолетними сделала закладку неподалеку от жилого дома. Отмечается, что она училась в школе, воспитывалась в благополучной семье и не состояла на учете в органах профилактики.
В отношении юной горожанки возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в крупном размере".
Комментарии
Пила и лопата, взамен ручки карандаша. Быстро и богато. Может и правильно что есть страны - где сразу смертная казнь за наркоту.
давайте и ее засадите на 10 лет.Может как то по другому решать вопрос вместо бесконечного конвеера по перемещению подростков в тюрьму
28.10.2020 13:22
- гость -
Да, давайте ей путевку в санаторий подарим.
28.10.2020 13:22
- гость -
давайте и ее засадите на 10 лет.Может как то по другому решать вопрос вместо бесконечного конвеера по перемещению подростков в тюрьму
Представим, что именно она снабжала ваших детей наркотой. Ножик дать или голыми руками на куски порвёте? Так получается, пока не моих девочку жалко, как моих, задушу.
28.10.2020 13:22
- гость -
вы
а) глупы;
б) беспросветно глупы.
эта дурочка не знала, что делать закладки запрещено? знала. вот и пусть теперь пожинает.
Пожинать будут родители, а она думала пронесет и только не меня, я же умнее всех.
Ну взяли б с китая пример...зачем сажать? Да пусть живет, руку отрубать таким....правую. чтоб пиручались к левой руке и постоянно вспоминали, куда правая делась. а если продолжит деятельность то.....ну вы поняли.
Помоему это куда полезней чем 10 лет кормить ее за госсчет, за наши налоги, а выйдет она оттуда со всем другим человеком. Точнее не человеком а блатной зечкой. и ни на работу не строится ни образования ничего. это уголовник пожизненный
28.10.2020 13:28
- гость -
Идиот или идиотка.Даже в дискуссию смысла нет вступать.
28.10.2020 13:49
- гость -
да какие уж тут дискуссии то? раз уж обгадились, то проследуйте в уборную, а потом в ванную. потом уже и подискутируем если отмоетесь..
28.10.2020 13:27
- гость -
28.10.2020 13:28
- гость -
Вы не в уме или притворяетесь?
Не беспокойтесь,дети ваши без наркоты не останутся если будет желание приобрести.На месте этой 16 летней дурочки уже сегодня раскладывает другая.Для поставщиков это расходный материал.Полиция при галочке ,поставщики при деле,наркотики в доступе.Все довольны.Только раз ошибившиеся глупцы 16-20 лет еще не до конца отдающие отчет в своих действиях садятся на жуткие сроки и выходят рецидивистами.И да это просто тупой конвеер по созданию зеков.И гордые рапорты и аплодисменты от таких вот как вы.
Отрубить ведьме голову, потом распять и сжечь!!!
Я просто представил, как она снабжает моих детей наркотой...
кстати, где они?
Белоленточные явно не в своем уме. Уже наркокурьеров защищают.
28.10.2020 14:13—в к врачу срочно надо
"Белоленточные..."
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Ты не в своём уме, зачем ты ешь говно каждый день? Оно не помогает от слабоумия!
Только легализация остановит эту заразу. Но этого не будет.
28.10.2020 14:29
Сестра
Ну у тебя и мысли. Сразу видно больная на голову.
28.10.2020 14:06
- гость -
Да, давайте "пушеров" закрывать не будем. Пушерами зовут низовое звено распространения наркоты. У цыган бабы торговали, считалось, что бабам срока меньше давать будут. Только повальное жесткое наказание остановит наркоту. Свой гуманизм проявляй к тем, кто тебя на иглу подсадит.
28.10.2020 14:29
Сестра
Как земля то таких как ты на себе выдерживает?
28.10.2020 15:02
- гость -
Только повальное жесткое наказание остановит наркоту.
Что-то умеете делать кроме угроз и запугивания? Кота небось расстреливаете, если мимо нассыт? Подростки в 16 не осознают ценность жизни и свободы. Соответственно страх наказания отсутствует.
28.10.2020 15:16
- гость -
Тогда может их и за убийство не закрывать? У меня такое впечатление, что вы наяву бредите.
"Как земля то таких как ты на себе выдерживает?"
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А ты пообщайся с ней. Может расскажет.
28.10.2020 15:41
Сестра
А оно мне надо? Интересоваться бабенью, рассуждающей про фекалии...
28.10.2020 15:50
- гость -
подчерпнешь для себя нового и интересного. Смотришь затянет еще.
28.10.2020 16:41
- гость -
поДчерпнешь? Боже мой... Срочно в школу. Заново открывать для себя русский язык.