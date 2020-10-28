16-летнюю школьницу подозревают в продаже наркотиков на Алтае

16-летнюю жительницу Республики Алтай подозревают в сбыте наркотиков через интернет. При себе у девочки обнаружили около двух граммов запрещенного вещества, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

По данным правоохранителей, 9 сентября 2020 года девочка вместе с двумя другими несовершеннолетними сделала закладку неподалеку от жилого дома. Отмечается, что она училась в школе, воспитывалась в благополучной семье и не состояла на учете в органах профилактики.

В отношении юной горожанки возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в крупном размере".