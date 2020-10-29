Барнаульской аллее присвоили имя Алексея Скурлатова

Аллею в Барнауле на улице Профинтерна назвали в честь знаменитого земляка Алексея Скурлатова. Соответствующее предложение активистов ОНФ поддержали в администрации краевой столицы. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе организации.

Сначала инициативу общественников одобрила культурологическая комиссия при администрации города, а затем был подписан соответствующий приказ комитета по строительству, архитектуре и развитию города.

Ранее на той же улице установили памятник Алексею Скурлатову. Монумент представляет собой черную стелу, на лицевой стороне которой изображен памятник "Алеша", установленный в болгарском городе Пловдиве, а на обратной стороне – объяснение смысла и причина создания памятной скульптуры.

Напомним, что Алексей Иванович Скурлатов родился в селе Налобиха Косихинского района 30 марта 1922 года. С началом Великой Отечественной войны он вызвался на фронт добровольцем и успел принять участие в Курской битве. За годы войны его трижды считали погибшим, а родным два раза приходили похоронные извещения, однако он дошел до Болгарии и вернулся домой в ноябре 1946 года.

Алтайский солдат стал прообразом памятника "Алеша" в болгарском городе Пловдиве, выполненного коллективом скульпторов под руководством Васила Радовласова. Монумент в честь советских воинов-освободителей разместили на горе Бунарджик. Позже он вдохновил композитора Эдуарда Колмановского и поэта Константина Ваншенкина на написание песни "Алеша", которая до 1989 года была официальным гимном Пловдива.

3 ноября 2013, в возрасте 91 года, после тяжелой болезни Скурлатов скончался у себя дома в Налобихе.