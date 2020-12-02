Барнаульских детей будут бесплатно обучать зимним видам спорта

В Барнауле начали реализацию проекта "Зимний дворовый инструктор". Опытные инструкторы два-три раза в неделю будут проводить тренировки для всех желающих.

В декабре начнут работать 11 площадок. В Центральном районе первая тренировка уже прошла. В Октябрьском районе занятия "Зимнего дворового инструктора" состоятся на двух спортивных площадках.

В Ленинском районе тренировки будут проходить дважды в неделю на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213) и в парке развлечений и отдыха "Арлекино". В Индустриальном районе тренироваться можно в хоккейных коробках по проезду Южному Власихинскому, 36, ул. Благовещенская, 4а (микрорайон Новосиликатный). В Железнодорожном районе проект организуют на спортивной площадке по ул. Телефонной, 54, и в хоккейной коробке у школы № 78 (пр. Коммунаров, 100).

График работы площадок можно посмотреть по ссылке.