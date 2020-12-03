Выпь Клавдию могут привезти в Барнаул

В Новосибирске местные волонтеры обнаружили в снегу огромную необычную птицу – выпь. Она уже практически замерзла. Сейчас ее выхаживают и лечат специалисты Центра реабилитации диких животных.

Как рассказала "Новосибирским новостям" пресс-секретарь организации Алиса Богомолова, удивительно, что птица смогла дожить до таких холодов. Обычно этот вид покидает Сибирь в конце августа. Сейчас в Центре обследуют птицу и выясняют, почему она не улетела вместе с сородичами.

Выпь назвали Клавдией. Пока птица находится на передержке и живет в обычной ванной комнате. Однако в ближайшее время ее планируют перевезти в барнаульский питомник, где ранее зимовали сбившиеся с курса пеликаны. Весной выпь выпустят на волю.