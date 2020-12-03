На горе Пикет в Сростках планируют заменить сцену

Эскиз реконструированной сцены на горе Пикет представили в Барнауле. Обсуждение прошло в библиотеке имени Шишкова.

Проект подготовила "Архитектурная мастерская Тоскина". Как считает сам архитектор Евгений Тоскин, реконструкция сцены должна в первую очередь расширить площадку. В проекте предусмотрен демонтаж старых гостевых трибун и установка открытых мест для зрителей.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников отметил, что возведение стационарных построек должно быть минимальным, а Александр Деринг добавил, что площадка является природным памятником и должна быть простой.

Один из предложенных вариантов выбрали. Он будет доработан и вернется на обсуждение.