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Успеть за 20 минут: как быстро и недорого оформить справку на права в Барнауле

, ИА "Амител"
Специалисты рекомендуют не откладывать прохождение медосмотра на последний момент

31 декабря завершается период замены водительских удостоверений, срок действия которых истек с 1 февраля по 15 июля 2020 года. На время пандемии МВД ввело ряд послаблений для водителей, однако уже с начала нового года за просроченные права будут наказывать штрафами.

По словам специалистов медицинского центра "АлтайМед", пока наплыва желающих пройти медкомиссию для получения водительской справки не наблюдается. А значит, оформление документа для большинства водителей здесь займет не более 20 минут. Но ближе к концу месяца ситуация, скорее всего, изменится.

В "АлтайМеде" напомнили порядок быстрого оформления справки:

  1. Обратитесь в психоневрологический и наркологический диспансеры по месту прописки для получения справок от психиатра и нарколога. Особое внимание уделите тому, чтобы на обеих справках стояли все необходимые печати.
     
  2. С полученными документами приходите в клинику "АлтайМед". Не забудьте также взять паспорт и – при наличии показаний – очки.
     
  3. Оформите бланк справки в регистратуре медцентра.
     
  4. Пройдите необходимых специалистов. Для всех категорий транспорта это окулист и терапевт. Водители грузовиков и общественного транспорта также получают заключение лор-врача, невролога и проходят электроэнцефалографию.
     
  5. При отсутствии выявленных противопоказаний получите готовый документ государственного образца, с которым можете обращаться в ГИБДД за новыми правами.

Отметим, что справка формы 003-В/У действует 12 месяцев с момента выдачи.

Стоимость справки для водителей категорий А, А1, В, В1, М в клинике "АлтайМед" сейчас составляет 500 рублей; для категорий С, С1, СЕ, С1Е, D, D1, DE, D1E, Tb, TM – 850 рублей. Оплатить ее можно как наличными, так и через банковский терминал.

Клиника "АлтайМед"
г. Барнаул, пр. Строителей, 32
Телефон: +7 (3852) 625-111, +7 (961) 995-59-20
Режим работы: пн-пт – с 08:00 до 18:00
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Лицензия № ЛО-22-01-004096 от 08.04.2016.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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