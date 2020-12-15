Прокуратура заинтересовалась агитацией Даниила Бессарабова в барнаульском МФЦ

Фото: t.me/kprfaltay
Прокуратура заинтересовалась агитационными листовками депутата Госдумы от "Единой России" Даниила Бессарабова, которые раздают сотрудники государственного МФЦ в Барнауле.
Как пишет алтайское отделение КПРФ в своем Telegram-канале, в листовках содержится информация о Бессарабове, адрес его приемной и данные в социальных сетях. Руководитель фракции КПРФ в региональном Заксобрании Мария Прусакова обратилась в прокуратуру с просьбой выяснить, за чей счет депутат организовал агитацию, и нет ли здесь нарушения закона.
Также Прусакова обратилась в КАУ "МФЦ Алтайского края", однако на момент публикации ответа от Центра не последовало.
Комментарии
Никогда ни к каким депутатам не обращалась. Но в данном случае не вижу ничего противозаконного в этих листовках. Кто мешает Марии Прусаковой и иже с ней так же налаживать связь с людьми? По-моему, отличная идея!
Здесь прямое нарушение закона - не могут сотрудники госоргана выполнять работу по распространению листовок ни по велению сердца ни за вознаграждение! Но нарушения не выявят...
МФЦ не гос орган. Ресурс не хилый, проходимость там отменная.
Все делается правильно. Респект Даниилу.
15.12.2020 15:04
Такие дела
"Многофункциональный центр — категория государственных учреждений в России, предоставляющих государственные и муниципальные услуги".
Таким образом, распространяя листовки работники МФЦ как минимум нарушают свой должностной регламент, а если еще и за деньги, то должно быть служебное расследование!
"На партии, от решений которой зависит экономика страны, зависит обороноспособность нашего государства, состояние системы здравоохранения, образования, [...], – на этой партии всегда лежит особая ответственность за результаты работы государства. Это очень большая нагрузка. Но подтверждать её нужно знаете чем? Искренним стремлением сделать лучше для страны в целом и для конкретного человека. И когда это находит приложение в интересах конкретного гражданина, конкретного человека, особенно рядом с тобой проживающего, то люди действительно верят в искренность всей политической силы, в искренность того, что эта политическая сила, в данном случае «Единая Россия», делает для интересов страны."(c)
вотЬ
а вы о каком-то мфц )))
Бессарабов давно уже в тюрьме гнить должен после того что они здесь с карлушой натворили.
Все делается правильно. Респект Даниилу.
Что делается? Хоть что-то хорошее вспомните, что этот брехун сделал для края?
15.12.2020 15:25
- гость -
Таким образом, распространяя листовки
Телефон обратной связи с депутатом - это не листовка.
15.12.2020 15:29
- гость -
А нищие в стране, мизерные зарплаты, армия по призыву, уничтожение медицины и авианесущего А. Кузнецова это в интересах России?!
15.12.2020 15:36
- гость -
Читай, тролль первую строку!
"Прокуратура заинтересовалась агитационными листовками депутата Госдумы от "Единой России" Даниила Бессарабова, которые раздают сотрудники государственного МФЦ в Барнауле".
что это вообще за кадр
15.12.2020 15:38
- гость -
Вы только на заголовки Амика равняетесь?
15.12.2020 15:43
- гость -
Заголовок и строка текста это ведь разные понятия?!
Первая строка новости - "Прокуратура заинтересовалась агитационными листовками депутата Госдумы от "Единой России" Даниила Бессарабова, которые раздают сотрудники государственного МФЦ в Барнауле".
Заголовок - "Прокуратура заинтересовалась агитацией Даниила Бессарабова в барнаульском МФЦ".
15.12.2020 15:43
- гость -
А это хлопец, который вместе с богданычем разрушал медицину на Алтае...
15.12.2020 15:49
- гость -
Заголовок и строка текста это ведь разные понятия?!
До вас не доходит, что это писал один человек, редактор Амика?
За чей счет?? Конечно из зарплаты..чтобы сомневался
А Мария прусакова молодец!
а по моему хорошая идея, у людей сейчас денег на продукты не хватает, не говоря уже о туалетной бумаги
15.12.2020 15:56
- гость -
Тролль...