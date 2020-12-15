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Прокуратура заинтересовалась агитацией Даниила Бессарабова в барнаульском МФЦ

, ИА "Амител"
Коммунисты попросили выяснить, за чей счет пиарится депутат Госдумы

Фото: t.me/kprfaltay

Прокуратура заинтересовалась агитационными листовками депутата Госдумы от "Единой России" Даниила Бессарабова, которые раздают сотрудники государственного МФЦ в Барнауле.

Как пишет алтайское отделение КПРФ в своем Telegram-канале, в листовках содержится информация о Бессарабове, адрес его приемной и данные в социальных сетях. Руководитель фракции КПРФ в региональном Заксобрании Мария Прусакова обратилась в прокуратуру с просьбой выяснить, за чей счет депутат организовал агитацию, и нет ли здесь нарушения закона.

Также Прусакова обратилась в КАУ "МФЦ Алтайского края", однако на момент публикации ответа от Центра не последовало.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

15.12.2020 15:00
- гость -

Никогда ни к каким депутатам не обращалась. Но в данном случае не вижу ничего противозаконного в этих листовках. Кто мешает Марии Прусаковой и иже с ней так же налаживать связь с людьми? По-моему, отличная идея!

15.12.2020 15:01
- гость -

Здесь прямое нарушение закона - не могут сотрудники госоргана выполнять работу по распространению листовок ни по велению сердца ни за вознаграждение! Но нарушения не выявят...

15.12.2020 15:04
Такие дела

МФЦ не гос орган. Ресурс не хилый, проходимость там отменная.

15.12.2020 15:08
- гость -

Все делается правильно. Респект Даниилу.

15.12.2020 15:25
- гость -

15.12.2020 15:04
Такие дела

"Многофункциональный центр — категория государственных учреждений в России, предоставляющих государственные и муниципальные услуги".
Таким образом, распространяя листовки работники МФЦ как минимум нарушают свой должностной регламент, а если еще и за деньги, то должно быть служебное расследование!

15.12.2020 15:29
- гость -

"На партии, от решений которой зависит экономика страны, зависит обороноспособность нашего государства, состояние системы здравоохранения, образования, [...], – на этой партии всегда лежит особая ответственность за результаты работы государства. Это очень большая нагрузка. Но подтверждать её нужно знаете чем? Искренним стремлением сделать лучше для страны в целом и для конкретного человека. И когда это находит приложение в интересах конкретного гражданина, конкретного человека, особенно рядом с тобой проживающего, то люди действительно верят в искренность всей политической силы, в искренность того, что эта политическая сила, в данном случае «Единая Россия», делает для интересов страны."(c)

вотЬ
а вы о каком-то мфц )))

15.12.2020 15:31
- гость -

Бессарабов давно уже в тюрьме гнить должен после того что они здесь с карлушой натворили.

15.12.2020 15:34
- гость -

Все делается правильно. Респект Даниилу.

Что делается? Хоть что-то хорошее вспомните, что этот брехун сделал для края?

15.12.2020 15:36
- гость -

15.12.2020 15:25
- гость -
Таким образом, распространяя листовки

Телефон обратной связи с депутатом - это не листовка.

15.12.2020 15:36
- гость -

15.12.2020 15:29
- гость -

А нищие в стране, мизерные зарплаты, армия по призыву, уничтожение медицины и авианесущего А. Кузнецова это в интересах России?!

15.12.2020 15:38
- гость -

15.12.2020 15:36
- гость -

Читай, тролль первую строку!

"Прокуратура заинтересовалась агитационными листовками депутата Госдумы от "Единой России" Даниила Бессарабова, которые раздают сотрудники государственного МФЦ в Барнауле".

15.12.2020 15:43
- гость -

что это вообще за кадр

15.12.2020 15:43
- гость -

15.12.2020 15:38
- гость -

Вы только на заголовки Амика равняетесь?

15.12.2020 15:49
- гость -

15.12.2020 15:43
- гость -

Заголовок и строка текста это ведь разные понятия?!

Первая строка новости - "Прокуратура заинтересовалась агитационными листовками депутата Госдумы от "Единой России" Даниила Бессарабова, которые раздают сотрудники государственного МФЦ в Барнауле".

Заголовок - "Прокуратура заинтересовалась агитацией Даниила Бессарабова в барнаульском МФЦ".

15.12.2020 15:50
- гость -

15.12.2020 15:43
- гость -

А это хлопец, который вместе с богданычем разрушал медицину на Алтае...

15.12.2020 15:56
- гость -

15.12.2020 15:49
- гость -
Заголовок и строка текста это ведь разные понятия?!

До вас не доходит, что это писал один человек, редактор Амика?

15.12.2020 15:57
- гость -

За чей счет?? Конечно из зарплаты..чтобы сомневался

15.12.2020 15:58
- гость -

А Мария прусакова молодец!

15.12.2020 16:00
гость

а по моему хорошая идея, у людей сейчас денег на продукты не хватает, не говоря уже о туалетной бумаги

15.12.2020 16:03
- гость -

15.12.2020 15:56
- гость -

Тролль...

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