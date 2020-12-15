Прокуратура заинтересовалась агитацией Даниила Бессарабова в барнаульском МФЦ

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Прокуратура заинтересовалась агитационными листовками депутата Госдумы от "Единой России" Даниила Бессарабова, которые раздают сотрудники государственного МФЦ в Барнауле.

Как пишет алтайское отделение КПРФ в своем Telegram-канале, в листовках содержится информация о Бессарабове, адрес его приемной и данные в социальных сетях. Руководитель фракции КПРФ в региональном Заксобрании Мария Прусакова обратилась в прокуратуру с просьбой выяснить, за чей счет депутат организовал агитацию, и нет ли здесь нарушения закона.

Также Прусакова обратилась в КАУ "МФЦ Алтайского края", однако на момент публикации ответа от Центра не последовало.