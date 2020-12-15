Барнаулец мошенническим путем присвоил себе недвижимость компании на 36 млн рублей

Суд признал 40-летнего жителя Барнаула виновным в мошенничестве в особо крупном размере. С помощью поддельных документов он присвоил себе объект недвижимости стоимостью более 36 млн рублей.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в декабре 2018 года мужчина вступил в сговор с главой одной из компаний и вместе они подали поддельные документы в налоговую о смене директора юридического лица, которому принадлежало имущество.

Соучастники нашли подконтрольного человека, подготовили и подписали у него документы о продаже имущества другой организации, а при заключении сделки купли-продажи представителем обеих организаций выступал осужденный. В дальнейшем документы передали в федеральную службу государственной регистрации, которая зарегистрировала право собственности.

В ходе предварительного следствия мужчина свою вину не признал, однако следователи собрали достаточные доказательства и суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в 4 года со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

В отношении соучастника уголовное дело выделили в отдельное производство.