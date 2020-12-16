В Барнауле откроют детский сад на 305 воспитанников

В Барнауле начали записывать детей в новый детский сад в барнаульском поселке Власиха, сообщают "Вести Алтай".

Дошкольное учреждение получило лицензию и начнет работу с января 2021 года. Изначально оно было рассчитано на 280 воспитанников, но после дополнительного переоборудования способно принять 305 детей. Почти половина групп (5 из 11) примет детей в возрасте до трех лет.

"Детский сад там очень востребован, там большая частная застройка, а сады не планировались раньше. Поэтому в Новосиликатном и Власихе была очередь на места, – рассказала начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию мэрии Барнаула Ирина Синенко. – С вводом этого сада та напряженность, которая есть в этом микрорайоне, она будет снята".

Автоматическое комплектование уже определило в детский сад детей очередников, которые указали новое дошкольное учреждение в качестве приоритетного. Остальные могут обратиться непосредственно в садик, чтобы получить путевку.