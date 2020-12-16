Барнаул получит 13 единиц новой дорожной техники

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

В ближайшее время в Барнаул поступит 13 единиц новой дорожной техники, которую приобрели по поручению губернатора за счет федерального и краевого бюджетов. Как сообщает пресс-служба мэрии, речь идет о грейдерах, тракторах МТЗ и комбинированных машинах на базе грузовиков КамАЗ.

"Для Барнаула это важно, потому что в городе очень большая дорожная сеть, высокая интенсивность движения, разветвленные маршруты общественного транспорта. Необходимо не только содержание проезжей части, но и очистка тротуаров, остановочных карманов, общественных территорий", – рассказал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Также за счет городского бюджета администрация Барнаула закупит четыре трактора и пять мини-погрузчиков. Последние, как ожидается, поступят в краевую столицу до конца месяца. Кроме того, будет приобретено допоборудование для уборки тротуаров от снега. На эти цели выделили более 22 млн рублей.