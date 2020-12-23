Барнаульский участковый помог сельским жителям вернуть водоснабжение

Жительница Борзовой Заимки выразила слова признательности и благодарности участковому уполномоченному отдела полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу Алексею Сибирцеву. Об этом рассказали в региональном МВД.
По словам женщины, управляющая компания отключила им воду, а обращения к коммунальщикам никак не помогли. Тогда местная жительница решила пойти к участковому. Алексею Сибирцеву удалось решить вопрос.
"Хочу выразить огромную благодарность участковому уполномоченному Алексею Владимировичу Сибирцеву! Благодаря его профессионализму, уважительному отношению к людям, добросовестному исполнению служебных обязанностей, юридической грамотности и пониманию происходящей ситуации нам удалось решить очень важную для нас проблему. Мы уверены, что в любой сложной обстановке этот человек всегда придет на помощь тем, кто в ней очень нуждается. Мы рады, что в нашей стране есть такие люди", – написала женщина.
Комментарии
Тёща?
Ну а по делу - молодец, если смог решить вопрос.
А Рубцовский ментик застрелился, что бы не помогать
А теперь для гордости почувствуйте новость "Китай за неделю построил развязку дорожную ....км" и участковый решил проблему с водой. у нас даже женщина Медведеву и то жалуется с подобным, и мы реальны рады даже этому. Срамота то какая
23.12.2020 12:13
- гость -
В Китае и мосты сносят и строят за два дня, а у нас старый мост на два года закрыли! В Китае больницу построили за 10 дней, а у нас полгода решить не могут где будет ковидный госпиталь!
А я рад, что есть такие Участковые! Побольше будет таких людей, а не диванных нытиков, глядишь к чему-нибудь хорошему и придем.
Ничего не понятно. Почему отключили воду пенсионерке, и почему включили? Что именно сделал участковый в управляющей компании? Пистолет достал? Кто в итоге был неправ, кто понес наказание? Возможно ли повторение ситуации?
Это новость вообще, или что?
Пообещал дырку сделать в голове управляющему ?
23.12.2020 12:38
- гость -
А к чему хорошему с такими подвигами вы собрались прийти?! Я не говорю, что он плохо сделал, с таким же успехом дочь поможет своей матери помыть посуду, она тоже сделала хорошее дело, будем гордится все теперь этим?! Почему у нас есть министр промышленности но промышленности в крае нет?! Это что за памятник развалу на Космонавтов стоит с выбитыми окнами? Вы правда не видите этот уровень? Даже дома с неприглядным видом перед реконструкцией и те закрываются, дабы не видно было непотребностей. А мы годами наблюдаем это, мало того у нас это уже стало нормой.
что за памятник развалу на Космонавтов стоит с выбитыми окнами
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Это итог работы запутинцев. В ВОВ станки в поле работали, пока здание цеха над ними строили. Здание цеха есть, а работы нет. Китайцам отдать помещения, через пару месяцев продукция пойдет.
А правда! Почему отключали воду? Сколько времени эта деловая тетя не платит за воду? Или УК борзеет? Пустая и даже провокационная новость. Не платите за услуги и жалуйтесь в полицию. Кто-то большой сказал, что отключать нельзя, и пеню вам не начислят. Прямой путь к развалу.
23.12.2020 13:22
- гость -
Ой ДУРАК!!!!!
Все активы, в том числе здания которые сейчас "смотрят" на тебя пустыми коробками окон, просохатили в 90-х годах... Когда на ваучеры приобретали водку... Иначе не смогли бы страны Прибалтики выйти в мировые поставщики цветмета.