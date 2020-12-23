Барнаульский участковый помог сельским жителям вернуть водоснабжение

Жительница Борзовой Заимки выразила слова признательности и благодарности участковому уполномоченному отдела полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу Алексею Сибирцеву. Об этом рассказали в региональном МВД.

По словам женщины, управляющая компания отключила им воду, а обращения к коммунальщикам никак не помогли. Тогда местная жительница решила пойти к участковому. Алексею Сибирцеву удалось решить вопрос.

"Хочу выразить огромную благодарность участковому уполномоченному Алексею Владимировичу Сибирцеву! Благодаря его профессионализму, уважительному отношению к людям, добросовестному исполнению служебных обязанностей, юридической грамотности и пониманию происходящей ситуации нам удалось решить очень важную для нас проблему. Мы уверены, что в любой сложной обстановке этот человек всегда придет на помощь тем, кто в ней очень нуждается. Мы рады, что в нашей стране есть такие люди", – написала женщина.