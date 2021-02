Россияне решили собрать деньги для интеллигентного дворника из Сибири

Пользователи Сети собирают деньги для помощи дворнику Виталию Никифорову из Томска. Об этом на своей странице в Instagram написал местный журналист Александр Сакалов.

Накануне, 11 февраля, в интернете появился ролик, "завирусившийся" за считанные часы. Журналисты телеканала ТВ2 проводили на улице опрос, приуроченный ко Дню всех влюбленных. Корреспондент спросила, нуждается ли любовь в материальных доказательствах.

"Canʼt buy me love, everybody tells me so". The Beatles пели. Любовь не купишь", – ответил Никифоров.

Дворник рассказал, что обязательно отметит 14 февраля, пусть ему и "70 лет". В этот день Никифоров планирует читать "Путь Дзэн", книгу о дзэн-буддизме, написанную исследователем восточных религий Аланом Уотсом: "Потому что там много объяснений таких [о любви]". В завершении дворник перешел на французский и сказал, что его зовут Виталий.