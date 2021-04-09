"Телецкий" стал самым популярным местом зимнего отдыха в Республике Алтай

МТС составил рейтинг самых популярных мест отдыха в Горном Алтае, проанализировав обезличенный мобильный трафик в период зимнего туристического сезона 2020-2021 года. В период с 1 декабря по 31 марта интернет-трафик в республике увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Горнолыжные курорты и базы отдыха Горного Алтая из-за действия ограничений были более загружены, чем в предыдущие сезоны. Лидерами по посещаемости стали "Телецкий", "Манжерок", и Усть-Кокса. Пятёрку популярных у туристов мест замыкает Чемал, эту локацию часто выбирали для семейного отдыха и экскурсий на остров Патмос.

"Горнолыжные комплексы и базы Горного Алтая являются основной точкой притяжения для жителей и многочисленных гостей региона как летом, так и зимой. Туристам и отдыхающим необходима качественная мобильная связь и скоростной интернет, чтобы они могли делиться впечатлениями, смотреть видео и общаться в любой точке республики. Мы видим ежегодный рост спроса на высокоскоростной интернет в местах отдыха и планомерно развиваем сеть МТС. Так, к летнему сезону запланировано дополнительное улучшение качества связи в Йодро, Мыюте, Верх-Уймоне и других популярных туристических зонах Горного Алтая", – прокомментировал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Чуть больше трети отдыхающих составили жители республики и соседнего Алтайского края, ещё порядка 20% – новосибирцы, остальная часть пришлась на гостей из других регионов России. Исследование показало, что любители зимних видов спорта чаще приезжали из Москвы, Петербурга, Иркутска, Томска, Красноярска и Казани. При этом возраст людей, которые чаще поднимались на горнолыжные склоны Алтая, составил 20-35 лет.

В целом с начала зимы объём интернет-трафика в сети МТС в популярных туристических местах уже превысил показатели прошлого зимнего сезона более чем на четверть. Так, по данным МТС, отдыхающие "накачали" на трассах и в отелях горнолыжного комплекса "Телецкий" в два раза больше интернет-трафика, чем год назад (декабрь 2019 – март 2020 года).

"Чемпионами" по объёму интернет-трафика этой зимой стали Зубровый питомник в Черге и Усть-Кокса, через которую проходят снегоходные маршруты на знаменитые Мультинские озёра и озеро Тайменье. Посетители этих сёл пользовались мобильным интернетом в среднем в пять раз активнее, чем в других туристических местах.

Рост потребления мобильного интернета стал возможен благодаря расширению ёмкости каналов связи и установке нового оборудования в местах отдыха и в регионе в целом.