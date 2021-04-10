В ленточном бору под Барнаулом создадут шесть новых мест для отдыха за 5,4 млн рублей

В ленточном бору под Барнаулом создадут шесть мест для отдыха. Работы включены администрацией города в тендер по охране, воспроизводству и облагораживанию городских лесов.

Как пишет ИА "Банкфакс", на площадках проведут уборку, установят скамейки, туалетные кабинки и мусорные баки. При этом где именно подрядчик будет проводить обустройство, в тендере не уточняется.

Также исполнителю предстоит провести санитарные рубки – убрать старые и больные деревья, посадив на их местах новые, а также провести противопожарные мероприятия.

Начальная стоимость тендера составляет 5,4 млн рублей, а все работы предполагается закончить до конца 2021 года.