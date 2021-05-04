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Стало известно, кто представит Барнаул на этапе Кубка мира по гребле

, ИА "Амител"
Соревнования пройдут в краевой столице с 20 по 23 мая
Александр Дьяченко / Фото: instagram.com/dyachenko_alex

Александр Дьяченко / Фото: instagram.com/dyachenko_alex

Гребцы Центра спортивной подготовки Алтайского края Александр Дьяченко и Ирина Андреева представят Барнаул на этапе Кубка мира по гребле в составе сборной России. Они вошли в состав команды по результатам Кубка России, прошедшего 30 апреля в Краснодаре.

Как ожидается, Дьяченко выступит на дистанции 200 метров в байдарке-одиночке, а Андреева на той же дистанции, но в каноэ-одиночке. Также спортсменка поучаствует на той же дистанции в миксте с приморцем Иваном Штылем, пишет "Вечерний Барнаул".

Ранее сообщалось, что алтайские спортсмены завоевали шесть медалей на Кубке России по гребле. В их активе две золотые и четыре серебряные награды.

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт на гребном канале в Барнауле с 20 по 23 мая. Ожидается, что во время соревнований столицу Алтайского края посетят порядка 20 тысяч человек из 50 стран мира.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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