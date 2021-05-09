Огромная пробка собралась возле Новомихайловского кладбища в Барнауле

Огромная пробка собралась в районе Новомихайловского кладбища под Барнаулом. Движение на подъезде к местам захоронений по Павловскому тракту затруднено.
Как сообщает "Толк" со ссылкой на очевидцев, также наблюдается большое скопление автомобилей на дороге, которая ведёт к самим захоронениям. На месте выезда с кладбища движение регулируется сотрудниками ГИБДД.
Напомним, что в этом году Родительский день, также называемый Радоницей, наступит во вторник, 11 мая. Поскольку это рабочий день, то, вероятно, многие жители Барнаула решили посетить своих родственников и близких в последние дни продлённых майских праздников.
Комментарии
это хорошо-поеду а там уже всех клещей собрали