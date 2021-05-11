В Республике Алтай чабан увёл у фермера 15 овец и съел их

Владелец одного из крестьянско-фермерских хозяйств Майминского района обратился в полицию и рассказал о том, что у него есть стадо овец. Весной он хотел сдать животных на мясо, но не досчитался 15 особей.
Сумма причинённого ущерба, по оценке заявителя, составила 52 тысячи рублей.
Оперативники задержали 32-летнего жителя села Бирюля, работающего в хозяйстве чабаном. Злоумышленник не стал отпираться и сразу сознался в содеянном. По словам мужчины, он увёл 15 овец и съел их. Полицейские проверяют достоверность его слов. Похититель мог продать украденных животных.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному"), рассказали в республиканском главке МВД.
Комментарии
Надо было всё на волков валить.