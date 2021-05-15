Алтайскому экс-министру не удалось обжаловать приговор

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Алтай оставила без изменения приговор экс-министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".
Ранее бывшего министра признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, чиновника лишили права занимать определенные должности в последующие два года.
Следователи выяснили, что бывший чиновник в начале 2019 года по своему усмотрению распорядился средствами, выделенными региону в рамках госпрограммы "Развитие лесного хозяйства". Деньги нужно было направить на закупку лесопожарного оборудования и техники для сохранения алтайских лесов.
Несмотря на запрет покупать транспорт для госслужащих дороже 2,5 млн рублей, руководитель ведомства на поступившие средства организовал закупку внедорожника Toyota Land Cruiser 200 за 6,1 млн рублей. Транспорт в дальнейшем использовался в целях, не связанных с деятельностью по защите лесов.
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