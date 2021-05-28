В Барнауле покажут очередной хоккейный матч чемпионата мира и проведут розыгрыш призов

Чемпионат мира по хоккею 2021 продолжается в столице Латвии. Очередной матч сборной России со сборной Швейцарии состоится уже 29 мая в 20:15 по местному времени. Посмотреть прямые трансляции в Барнауле приглашает гриль-бар "ШашлыкоFF". Для болельщиков приготовлены подарки: на двух площадках в барах и в "Инстаграм" проходит конкурс "Отгадай счёт – выиграй приз"!

Подписчики инстаграм-аккаунта в день матча под постом конкурса могут оставить свой прогноз на счёт матча и выиграть сертификат на 2000 рублей на покупку набора "Закуска болельщика", которая включает любые закуски из меню. Подробности о конкурсе в инстаграм-аккаунте гриль-бара "ШашлыкоFF".

Также гостей ждут в гриль-барах, где от каждого столика до начала трансляции матча принимаются прогнозы на итоговый счёт, а победители получают подарок на выбор. А вот что именно станет призом, можно уточнить у официантов заведения.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Россия выступает в группе А, где, помимо Чехии, Великобритании, Дании, сыграет с командами Швеции, Швейцарии, Словакии и Белоруссии.

Адреса гриль-бара "ШашлыкоFF":​

ТРК "Сити-центр", ул. ​Пролетарская, 124

ул. ​Антона Петрова, 196а​

​ТРЦ "Праздничный"​, ул. Балтийская, 16​

ул. Молодёжная, 26

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