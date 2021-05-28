Пятница, 28 Май, 17:48

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,46
€ 89,66
17°


5044459 +9252
Обь
556см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Кубок мира по гребле в БарнаулеВыборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Дарит мороженое и спасает от жары. В Барнауле появился супергерой – качок-помощник

, ИА "Амител"
Неизвестный мужчина помогает жителям краевой столицы

У Готэма есть Бэтмен, у Метрополиса – Супермен, у Нью-Йорка – Человек-паук, а у Барнаула – качок-помощник. Неизвестный молодой человек спортивного телосложения неожиданно появился на улицах и мотивирует всех заниматься спортом. За выполнение любого спортивного упражнения качок дарил молодым людям скакалку, а девушек он спасал от жары, угощая мороженым.

Народный герой одет в бойцовскую экипировку с надписью "ЛЕ.ГЕН.ДА". Но это не новая городская группировка, а прозвище бывшего чемпиона ММА в новом сериале ТНТ, роль которого исполняет Роман Курцын. Свежий комедийный экшен с отсылками к эпохе VHS совсем скоро выйдет на экраны, о чём канал решил рассказать зрителям нетривиальным способом: запустив армию легендарных качков-помощников в города России.

Сериал рассказывает о бойце смешанных единоборств, который из-за самовлюблённости и эгоизма не заметил предательства своей команды, угодил в допинговый скандал, остался без титулов и боёв. Тогда он решает вернуться в свой самый первый спортивный зал и организовать там секцию, чтобы добиваться больших побед уже как тренер.

Бойца Легенду в сериале сыграл Роман Курцын. Актёр самостоятельно выполнял все трюки и занимался хореографией боёв. Роль тренера Григорича исполнил Виталий Хаев, его дочку Аню, администратора клуба – Анастасия Уколова, а её боевую подругу Симону – Юлия Топольницкая.

Посмотреть сериал можно с 31 мая в 20:00 на телеканале ТНТ.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
17:44
Экс-полицейских по делу Голунова приговорили к срокам от 5 до 12 лет колонии 0
17:30
Быть в тонусе и помнить о важном: почему современному человеку нужны смарт-часы 0
17:17
Водитель Lada сбил пенсионерку в Барнауле 0
17:03
Лето, солнце, лимонад: "Бочкари" открывают резиденцию в парк-отеле "Чайка" 1
16:54
Почти 200 тысяч жителей Алтайского края поставили две прививки от ковида 0
16:45
Вымогателей в костюмах коней задержали в Сочи 0
16:32
Алтайские единороссы рассказали, как найти свой участок на праймериз 2
16:17
В Горном Алтае ожидают ухудшения паводковой обстановки 0
16:05
Дарит мороженое и спасает от жары. В Барнауле появился супергерой – качок-помощник 0
15:55
Владимиру Путину доверяют 60% россиян 11
15:44
Более девяти тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
15:32
Туалет барнаульской школы претендует на звание худшего в России 8
15:20
Многодетным семьям алтайских отличников выплатят до 10 тысяч рублей 1
15:08
В Барнауле покажут очередной хоккейный матч чемпионата мира и проведут розыгрыш призов 2
14:55
20 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
14:43
Акция по раздельному сбору мусора пройдёт в Барнауле 29 мая 0
14:30
Лидером экстремистской организации в Барнауле оказался пенсионер 22
14:18
В барнаульском Затоне ввели режим повышенной готовности из-за паводка 2
14:05
В алтайском наркодиспансере раскрыли подробности задержания замглавврача 0
13:52
Эсеры отказались поддерживать новые правила землепользования Барнаула 2
13:39
И снова заморозки. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае и когда вернётся жара? 3
13:27
На Алтае продают медный барельеф Ленина за 15 тысяч рублей 1
13:15
"Отравят рыб". Барнаульцы заметили слив неизвестной жидкости в Обь 11
13:03
Россельхозбанк помог компаниям Алтая заключить около 400 контрактов на экспорт 0
12:50
Организаторов ячеек экстремистской организации задержали в Алтайском крае 11
12:36
В Барнауле водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе 33
12:25
Скульптуру медвежонка Глаши установили в барнаульском зоопарке 0
12:12
Что-то пошло не так. Спиленное дерево упало на газовую трубу в Барнауле 3
12:01
В Барнауле управляющим компаниям и ТСЖ представили новый сервис "Домопульт" 2
11:49
Барнаульский "Реал": Томенко и Минспорт сделают из Алтая футбольную столицу Сибири 16
11:37
11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 1
11:25
СМИ: замглавврача алтайского наркологического диспансера задержали за взятку 3
11:13
Ураган разметал по полю постройки фермера в Алтайском крае 7
11:01
Федеральная поддержка. Алтайские бизнесмены смогут получить помощь от Корпорации МСП 2
10:51
На Алтае пенсионер хотел продать дачу, но лишился 175 тысяч рублей 1
10:40
Добровольно-принудительная вакцинация. Могут ли человека заставить сделать прививку? 53
10:29
Дорожники приступили к реконструкции трассы в обход Павловска 0
10:15
13-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Горном Алтае 2
10:03
Выпускные нон-стоп: "Солнечный ветер" приглашает отметить последний звонок 0
09:51
Депутаты гордумы утвердили главу Октябрьского района Барнаула 3
09:40
Башар Асад победил на выборах президента Сирии 42
09:30
Большой beauty-праздник: в Новосибирске пройдёт выставка "Сибирская неделя красоты" 0
09:16
Два ребёнка нарушили ПДД и пострадали в ДТП в Барнауле 2
09:00
Эксперт: почему льготная ипотека больше не нужна и куда после пандемии люди тратят деньги 0
08:50
В США назвали российский газ "самым грязным" в мире 14
08:39
Жителям Алтайского края расскажут о досрочном назначении пенсии 0
08:29
Очень дорого. Цены на отдых в Алтайском крае и Республике Алтай выросли на 40% 37
08:14
Голливудский актёр Стивен Сигал вступит в партию "Справедливая Россия – За правду" 17
08:03
Решат горожане. В мэрии рассказали, какой будет стела "Город трудовой доблести" в Барнауле 22
07:51
"Они нужны городу". Десять школ построят в новых кварталах на окраине Барнаула 1
07:35
Когда в Барнауле начнётся пляжный сезон и где можно будет искупаться? 13
07:20
Штормовое предупреждение на четыре дня объявили в Алтайском крае 0
07:06
Вдоль по "питерской": сдачу супермузея на Алтае могут сдвинуть из-за плитки за 37 млн 27
06:51
Роковые красотки. Самые знаменитые брюнетки Голливуда 11
06:37
Доктор Мясников раскрыл способ распознать рак во время еды 3
06:18
Грей бока и сей пшеницу. Что нельзя делать на Пахома Тёплого 28 мая 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.