Дарит мороженое и спасает от жары. В Барнауле появился супергерой – качок-помощник

У Готэма есть Бэтмен, у Метрополиса – Супермен, у Нью-Йорка – Человек-паук, а у Барнаула – качок-помощник. Неизвестный молодой человек спортивного телосложения неожиданно появился на улицах и мотивирует всех заниматься спортом. За выполнение любого спортивного упражнения качок дарил молодым людям скакалку, а девушек он спасал от жары, угощая мороженым.

Народный герой одет в бойцовскую экипировку с надписью "ЛЕ.ГЕН.ДА". Но это не новая городская группировка, а прозвище бывшего чемпиона ММА в новом сериале ТНТ, роль которого исполняет Роман Курцын. Свежий комедийный экшен с отсылками к эпохе VHS совсем скоро выйдет на экраны, о чём канал решил рассказать зрителям нетривиальным способом: запустив армию легендарных качков-помощников в города России.

Сериал рассказывает о бойце смешанных единоборств, который из-за самовлюблённости и эгоизма не заметил предательства своей команды, угодил в допинговый скандал, остался без титулов и боёв. Тогда он решает вернуться в свой самый первый спортивный зал и организовать там секцию, чтобы добиваться больших побед уже как тренер.

Бойца Легенду в сериале сыграл Роман Курцын. Актёр самостоятельно выполнял все трюки и занимался хореографией боёв. Роль тренера Григорича исполнил Виталий Хаев, его дочку Аню, администратора клуба – Анастасия Уколова, а её боевую подругу Симону – Юлия Топольницкая.

Посмотреть сериал можно с 31 мая в 20:00 на телеканале ТНТ.