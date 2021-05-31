Барнаульскую школьницу рекомендовали к поступлению в ГИТИС после онлайн-прослушивания

МТС подводит итоги онлайн-приёмной ГИТИС, которая прошла 26 мая для абитуриентов из Сибирского федерального округа. Сразу 16 подростков рекомендованы к поступлению на актёрский факультет ГИТИСа, среди них – 17-летняя Анастасия из Барнаула.

Как рассказали в компании "МТС", Анастасия серьёзно настроена на поездку в Москву, а к прослушиванию готовилась заранее – занимались самостоятельно, в музыкальных и театральных студиях. Оценивали выступления мастера ГИТИСа: кинорежиссёр, сценарист Наталья Назарова и актёр театра и кино Геннадий Назаров.

"Для Алтайского края, который находится за тысячи километров от столицы, онлайн-формат особенно актуален. Не выезжая за пределы региона, наши выпускники могут пробовать свои силы в поступлении в легендарное учебное заведение. Это поистине бесценная возможность и шанс для талантливых ребят из удалённых уголков нашей большой страны", – отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Всего на онлайн-кастинг свою программу представили около 100 абитуриентов из 22 городов и посёлков Сибири, к онлайн-мастерской подключались и ребята из других регионов страны. Конкурсанты читали Платонова, Чехова, Пушкина, Маяковского, Веру Полозкову, Островского, Астафьева, исполняли стихи и песни собственного сочинения.

"Любовь к литературе, театру и искусству мне прививала бабушка с самого детства. Когда услышала о прослушивании, решила обязательно участвовать. Мне было очень комфортно общаться с Натальей Юрьевной, она поддерживала меня, когда я рассказывала "Лиличку" Маяковского и "Мцыри" Лермонтова. А затем она дала мне дополнительное задание – сочинить монолог кухонных часов. Рада, что получила рекомендацию от неё и очень жду второго тура!" – поделилась впечатлениями Анастасия.

В рамках прослушиваний Наталья Назарова давала индивидуальные консультации каждому участнику по подбору и расширению репертуара, а также некоторым техникам актёрского мастерства.

"Поколение М" – замечательный проект, и так здорово, что организаторы дают возможность попробовать свои силы ребятам из регионов. Мы очень ждём детей из дальних уголков страны, но прекрасно понимаем, что для многих даже поездка в Москву может стать барьером на пути к мечте. "Поколение М" этот барьер разрушает. Я поздравляю финалистов предварительных онлайн-прослушиваний. Тех же, кто их не прошёл, призываю не огорчаться: если есть упорство и талант, всё получится", – прокомментировала мастер ГИТИС, кинорежиссёр, сценарист Наталья Назарова.

У талантливых школьников из Алтайского края, мечтающих о сцене, есть ещё один шанс поучаствовать в театральном онлайн-конкурсе проекта "Поколение М". Для этого участникам нужно снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и до 31 мая загрузить запись на сайт проекта.

Педагоги ГИТИСа отсмотрят все полученные видео. Лучшим будет зачтено прохождение первого тура вступительных экзаменов на актёрский факультет, факультет музыкального театра или факультет эстрады и предложено очное участие во втором туре прослушиваний. По решению жюри конкурса также будет выбран один победитель, который в дополнение к творческому зачёту получит от МТС поездку в Москву.