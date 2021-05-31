Такой день. Гибель восьми человек в ДТП и расследование ЧП с батутом в Барнауле

Сразу два смертельных ДТП с большим числом погибших зафиксировали в Алтайском крае. Так, три человека погибли, 11 пострадали в аварии на территории Первомайского района, где столкнулись служебный автобус с рабочими "Алтайхлеба" и иномарка. Другое смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Ельцовском районе. В результате лобового столкновения Nissan и Subaru погибли пять человек. Также пострадала 15-летняя девочка, она находится в тяжёлом состоянии.

Уроженка Алтайского края Мария Бутина набрала больше всех голосов в праймериз партии "Единая Россия" в Кировской области. По итогам предварительного подсчёта, у активистки свыше 27 тысяч голосов. Для сравнения: её ближайший конкурент – Сергей Одношивкин – набрал меньше восьми тысяч.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в связи с травмированием двоих четырёхлетних детей в ЧП с батутом в Барнауле. Это уже второе уголовное дело. Первое возбудили по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Владелица взлетевшего батута рассказала свою версию произошедшего и пообещала возместить семьям пострадавших расходы на реабилитацию и лечение. Уже имеется несколько версий случившегося. В их числе – отсутствие необходимого крепления, сильный ветер и повреждение аттракциона вследствие неправильной эксплуатации.

Мэрия Барнаула не планирует в ближайшие несколько месяцев повышать цены на проезд в общественном транспорте. Однако несколько нерегулируемых маршрутов краевой столицы уже перешли выборочно на новый тариф. Цена проезда на них увеличилась до 28 рублей.

Руководители главных вузов Алтайского края опубликовали декларации о доходах. Самым богатым среди руководителей алтайских вузов оказался президент АГУ Сергей Землюков, который указал в документах доход почти в 6,7 млн рублей. Его супруга за это же время заработала 3,24 млн рублей.

Следователи предъявили обвинение 14-летней жительнице Барнаула в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14 лет. На время расследования обвиняемую заключили под стражу. Кроме того, власти Барнаула по настоянию следователей приняли решение о сносе здания, в котором было совершено преступление.

В Бийске депутаты вновь призвали отправить в отставку главу города Александра Студеникина. По данным издания, под документом подписались 13 депутатов: это некоторые представители "Единой России" и ЛДПР, а также большая часть депутатов КПРФ, которые в конце прошлого года уже выступали с аналогичной инициативой.