"Масштабы поразили": сотрудники "Росводоканала Барнаул" провели экскурсию для студентов

"Росводоканал Барнаул" организовал для учащихся третьего курса архитектурно-строительного колледжа экскурсию на один из объектов предприятия. Студенты посетили очистные сооружения речной воды и увидели процесс подготовки жизненно важного ресурса.
Экскурсию вёл инженер-технолог цеха по эксплуатации сооружений по водоподготовке и водопроводных насосных станций предприятия Александр Вышегородский. Он рассказал о том, как проходит очистка воды на всех этапах – от поступления на сооружения до отправки в краны барнаульцев.
"Невозможно было не заметить интерес студентов. Особенно их поразили масштабы наших очистных сооружений и технологичность процесса очистки воды. А мы, в свою очередь, рады рассказать о нашей работе, ведь, возможно, что кто-то из этих ребят придёт после окончания учёбы к нам на работу", – поделился Александр Вышегородский.
Стоит отметить, что более 20 учащихся архитектурно-строительного колледжа выбрали для прохождения практики "Росводоканал Барнаул".
ООО "Барнаульский водоканал"
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