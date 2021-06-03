"Масштабы поразили": сотрудники "Росводоканала Барнаул" провели экскурсию для студентов

"Росводоканал Барнаул" организовал для учащихся третьего курса архитектурно-строительного колледжа экскурсию на один из объектов предприятия. Студенты посетили очистные сооружения речной воды и увидели процесс подготовки жизненно важного ресурса.

Экскурсию вёл инженер-технолог цеха по эксплуатации сооружений по водоподготовке и водопроводных насосных станций предприятия Александр Вышегородский. Он рассказал о том, как проходит очистка воды на всех этапах – от поступления на сооружения до отправки в краны барнаульцев.

"Невозможно было не заметить интерес студентов. Особенно их поразили масштабы наших очистных сооружений и технологичность процесса очистки воды. А мы, в свою очередь, рады рассказать о нашей работе, ведь, возможно, что кто-то из этих ребят придёт после окончания учёбы к нам на работу", – поделился Александр Вышегородский.

Стоит отметить, что более 20 учащихся архитектурно-строительного колледжа выбрали для прохождения практики "Росводоканал Барнаул".