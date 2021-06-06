Безработный мужчина в Барнауле украл со склада четыре шубы

В Барнауле полицейские получили сообщение о том, что неизвестные похитили с одного из складов четыре мужские шубы и рулон тюля. На месте оперативники увидели, что окна помещения были затянуты плёнкой и забиты фанерой, а сигнализация в складе не установлена.
Подозреваемого удалось задержать. Им оказался житель краевой столицы 1977 года рождения, без постоянного места работы. Он признался в краже и рассказал, что продал всё, что унёс. Сумма причинённого ущерба составила 98 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Ранее в Бийске полицейские задержали подозреваемого в краже семи коробок с косметической продукцией. Он признался в совершении преступления и рассказал, что в этот момент был пьян. Забрав коробки, он спрятал их неподалёку и вновь ушёл пить.
Комментарии
Готовь сани летом.
Как на склад попал.
на лесоповал)
ну и что? я бы и 10 украл! и докажите мне что я потом не прав?