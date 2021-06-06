Международный детский турнир по футболу памяти Геннадия Смертина стартовал в Барнауле

В Барнауле состоялась церемония открытия международного футбольного турнира памяти Геннадия Смертина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участие в соревнованиях примут более 100 юных футболистов из Новосибирска, Алматы, Москвы и Барнаула.

"Ребята из Москвы, Казахстана, Новосибирска, спасибо огромное вам за то, что нашли возможность приехать. На Алтае очень любят спорт. За последнее время у нас в столице края прошло несколько очень важных международных соревнований. Спортсмены почти из 60 стран приезжали в Барнаул для участия в этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. У нас прошло первенство России по боксу среди спортсменов до 18 лет. Такие крупные соревнования, как и сегодняшний турнир, – это подтверждение того, что мы уделяем внимание спорту, его развитию. Конечно, футбол – это спорт № 1 по привлекательности и по количеству занимающихся и в нашей стране, и на Алтае. Поэтому мы очень рады в ближайшие дни видеть вас в игре и будем болеть за то, чтобы этот турнир давал возможность расти вашему мастерству", – сказал юным спортсменам Виктор Томенко.

Также в церемонии открытия принял участие Алексей Смертин. По его словам, детский турнир позволяет создать конкурентную среду, в которой юные спортсмены могут расти.

Кроме того, на открытии соревнований побывал действующий полузащитник петербургского "Зенита" и национальной сборной России Александр Ерохин.

Фестиваль детского футбола проводится на средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и гранта губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, а также при поддержке постоянных партнёров.