Жительница Барнаула стала жертвой сайта-двойника при покупке посудомоечной машины

В Барнауле местная жительница стала жертвой мошенников, наткнувшись на сайт-двойник при покупке бытовой техники, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

45-летняя горожанка на одном из сайтов оформила покупку посудомоечной машины и перечислила предоплату в размере более 24 тысяч рублей по указанным реквизитам.

После этого женщина позвонила в магазин, чтобы проверить заказ, но там ей сообщили, что покупок она не совершала. При попытке вновь зайти на сайт, страница оказалась уже заблокирована.

Полицейские установили, что женщина стала посетительницей сайта-двойника, "название которого очень похоже на один из известных интернет-ресурсов по продаже техники". Возбуждено уголовное дело.