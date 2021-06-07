Барнаульцев предупреждают о мошенниках, которые орудуют в торговых центрах

Жителей города в сообществе "Инцидент Барнаул" предупреждают о том, что в торговых центрах орудуют мошенники. Они используют простую, но действенную схему обмана.

На уловку злоумышленников попалась девушка, которая работает на одном из торговых островков в ТРЦ "Арена". Молодой человек подошёл и попытался что-то купить. Он положил перед продавцом большую купюру, и пока девушка выдавала ему заказ, он спрятал деньги в карман. Продавец, уверенная в том, что забрала деньги, вместе с товаром отдала мужчине и сдачу, которую не должна была отдавать.

Сообщается, что это уже не первый подобный случай. Злоумышленников видели и в других городских ТЦ.