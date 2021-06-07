Барнаульцев предупреждают о мошенниках, которые орудуют в торговых центрах

Жителей города в сообществе "Инцидент Барнаул" предупреждают о том, что в торговых центрах орудуют мошенники. Они используют простую, но действенную схему обмана.
На уловку злоумышленников попалась девушка, которая работает на одном из торговых островков в ТРЦ "Арена". Молодой человек подошёл и попытался что-то купить. Он положил перед продавцом большую купюру, и пока девушка выдавала ему заказ, он спрятал деньги в карман. Продавец, уверенная в том, что забрала деньги, вместе с товаром отдала мужчине и сдачу, которую не должна была отдавать.
Сообщается, что это уже не первый подобный случай. Злоумышленников видели и в других городских ТЦ.
Комментарии
Главное, чтобы в таких случаях хозяева не заставляли самих продавцов расплачиваться за то, что им мошенник "отвёл глаза"
7.06.2021 16:47
Виктор
Ну что вы, естественно хозяин исключительно за свой счет будет возмещать косяки невнимательных продавцов.
7.06.2021 16:47
Виктор
Главное, чтобы в таких случаях хозяева не заставляли самих продавцов расплачиваться за то, что им мошенник "отвёл глаза"
о чем вы? конечно вычтут из зарплаты у продавца.
Для любого продавца должно быть правило - забрал деньги - только потом отдавай сдачу
Продавец, уверенная в том, что забрала деньги,
Выше написано, что продавец девушка, а не старушка на пенсии. Вдвойне вычесть из зарплаты за невнимательность.
банковская карта для чего придумана?
предлагаете отказывать в обслуживании, если покупатель без карты? нарушение закона налицо