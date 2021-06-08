Пострадавшую в Барнауле на батуте девочку отключили от ИВЛ

Состояние одной из пострадавших во время ЧП с батутом в Барнауле девочек улучшилось – она теперь может дышать без аппарата искусственный вентиляции лёгких, в связи с чем её отключили от ИВЛ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию регионального Минздрава.

"Девочки, пострадавшие в результате происшествия у ТЦ "Район", по-прежнему находятся в больницах Барнаула, – уточнили в пресс-службе министерства. – Одна из них прооперирована, находится в больнице скорой медицинской помощи в состоянии средней степени тяжести. Она снята с ИВЛ".

Состояние второго пострадавшего ребёнка оценивают как стабильно тяжёлое. Её прооперировали и перевели в психоневрологическое отделение краевого клинического центра охраны материнства и детства.

Напомним, возле ТЦ "Район" 30 мая взлетел надувной батут, в результате падения с него серьёзные травмы получили два ребёнка. После ЧП инспекция Гостехнадзора Алтайского края направила в прокуратуру заявления о согласовании внеплановых выездных проверок владельцев надувных батутов. Основанием стал пакет документов, собранных инспекторами службы в ходе плановых рейдов.



Прокуратура 3 июня согласовала проведение внеплановых проверок аттракционов. Мероприятия продлятся до 10-11 июня. Если уже выявленные нарушения предприниматели не устранят до дня внеплановой проверки, им вынесут соответствующие предписания.