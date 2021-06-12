"Столица мира". Барнаул нанесли на карту России из постеров

Фото: mail.ru

Барнаул нанесли на карту России Mail.ru из постеров, созданных местными художниками. Проект приурочили ко Дню России. Столицу Алтайского края изобразила Анастасия Петренко.

"Для меня Барнаул — город с большой и интересной историей, — рассказала Петренко. — Он проектировался в подражание Санкт-Петербургу, поэтому здесь и сегодня можно найти остатки того, что называют "маленький Петербург".

Она уточнила, что в своей работе попыталась показать, что в Барнауле есть исторические памятники, красивые новые достопримечательности, набережная и много зелени.

"Я часто сама нахожусь в образе девушки в красном платье: как главная героиня работы, иду по Ленинскому проспекту и с воодушевлением рассказываю гостям про родной город, — продолжила описание местная художница. — А если вдруг вы подойдете и спросите у местного жителя: "А Барнаул — столица чего?" Он вам, не задумываясь, ответит: "Мира!".

Всего в коллекцию вошли 37 постеров. Из сибирских городов в их число также попали Красноярск и Новосибирск.