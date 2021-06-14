В Барнауле будут работать два новых передвижных пункта весового контроля для грузовиков

Два передвижных пункта весового контроля для грузовых автомобилей появятся в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Один из них обустроят в районе улицы Понтонный мост, которую отремонтировали в рамках нацпроекта. Вторую разместят в микрорайоне Затон около Обского моста. Власти отмечают, что эти дороги используются для доставки песка и щебня на больших автомобилях.

Вячеслав Франк подчеркнул необходимость ведения весового контроля для сохранения дорожного полотна в Барнауле. В местах, где проходит значительное количество большегрузов, обустроенные лаборатории будут замерять нагрузку на каждую ось автомобиля и контролировать, чтобы она не превышала нормативную.

Оператором контроля станет МБУ "Автодорстрой".